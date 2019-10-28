Приватизация "Укрспирт" принесет государству не менее 5 млрд грн, - Ковалив
28 октября, 2019, 11:47
В Офисе президента назвали ряд условий, которые сделают возможной приватизацию государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт"
Об этом на брифинге заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив, передает Еспресо.TV
"При условии неотмены и нелиберизации производства спирта в Украине продать" Укрспирт "фактически можно только по цене металлолома", - пояснила Ковалив.
По ее словам, президент внес в ВРУ законопроект о демонополизации спиртовой отрасли, и в ОП ожидают, что до конца года депутаты его поддержат:
"И, собственно, в пакете с этим будет осуществляться подготовка к приватизации" Укрспирта ", - отметила Ковалив.
"По нашим оценкам, приватизация" Укрспирт "принесет государству не менее 5 млрд грн", - добавила она.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.
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