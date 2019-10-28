 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСледующие переговоры по транзиту газа по Украине пройдут после 11 ноября, - Оржель

Следующие переговоры по транзиту газа по Украине пройдут после 11 ноября, - Оржель

Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа между РФ, Украиной и Еврокомиссией, вероятно, состоится после 11 ноября

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает Укринформ.

"Мы занимаем позицию по интенсификации переговоров. У нас было предложение провести следующий раунд быстрее ... Мы предлагали дату после 11 ноября", - сказал Оржель.

  • "Газпром" готов обсудить соглашение о транзите газа с оператором газотранспортной системы Украины.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать