Следующие переговоры по транзиту газа по Украине пройдут после 11 ноября, - Оржель

28 октября, 2019, 19:41

Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа между РФ, Украиной и Еврокомиссией, вероятно, состоится после 11 ноября

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает Укринформ.

"Мы занимаем позицию по интенсификации переговоров. У нас было предложение провести следующий раунд быстрее ... Мы предлагали дату после 11 ноября", - сказал Оржель.