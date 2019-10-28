Следующие переговоры по транзиту газа по Украине пройдут после 11 ноября, - Оржель
28 октября, 2019, 19:41
Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа между РФ, Украиной и Еврокомиссией, вероятно, состоится после 11 ноября
Об этом во время пресс-конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает Укринформ.
"Мы занимаем позицию по интенсификации переговоров. У нас было предложение провести следующий раунд быстрее ... Мы предлагали дату после 11 ноября", - сказал Оржель.
- "Газпром" готов обсудить соглашение о транзите газа с оператором газотранспортной системы Украины.
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