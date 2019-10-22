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Espreso.tvОбществоЗапуск электронного билета в Киеве отложили еще на год

Запуск электронного билета в Киеве отложили еще на год


фото: city-adm.lviv
Запуск электронного билета в Киеве, запланированный на 1 ноября, снова переносится

Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, передает "Сегодня" .

"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из обращения. Я думаю, процесс вывода жетонов бумажных билетов продлится до конца следующего года ", - сообщил Назаров.

Директор департамента заявил, что е-билеты нужно усовершенствовать.

Отмечается, что не все автоматы по продаже е-билетов подключены. Кроме того, система давала сбои, и пассажиры метрополитена не могли воспользоваться электронным билетом в метро. Последний такой сбой произошел в минувшую пятницу. Киевляне возмущались и не могли воспользоваться синими карточками для оплаты проезда в метро.

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