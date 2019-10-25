Послы ЕС согласились отложить Brexit, но не договорились о сроке

25 октября, 2019, 16:58

Послы 27 стран-членов Европейского Союза приняли решение о принципе отсрочки выхода Британии из блока, не договорившись о ее периоде

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева, сообщает dpa.

"(Послы ред.) 27 стран ЕС договорились о принципе отсрочки (Brexit - ред.) и продолжат работать в течение следующих дней", - сказала она.

Андреева также добавила, что в настоящее время нет планов для созыва внеочередного саммита лидеров ЕС для решения вопроса по выходу Великобритании из Европейского Союза.

Отмечается, что страны-члены блока разделились относительно периода отсрочки, ведь одни хотят предоставить Лондону 3 месяца, с возможностью досрочного Brexit, а другие страны предлагают предоставить непродолжительную отсрочку для того, чтобы Лондон смог ратифицировать соглашение.

Как сообщалось, дипломаты 27 стран ЕС после заседания 23 октября еще не определились с ответом на просьбу Лондона о новой отсрочке Brexit, но, скорее всего, Великобритании дадут еще три месяца.

Президент Европейского совета Дональд Туск хочет, чтобы лидеры ЕС одобрили отсрочку Brexit до 31 января, да еще и в письменном виде. Однако если позиции европейских лидеров будут существенно отличаться, в понедельник может быть созван экстренный саммит.

Если страны ЕС не найдут общего решения, Великобритания будет обязана оставить Европейский Союз без какой-либо сделки 31 октября этого года.