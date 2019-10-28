День в зоне ООС: 5 обстрелов, без потерь

28 октября, 2019, 19:08

В течение текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 5 раз нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела из крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" русские оккупанты провели 3 обстрела наших позиций: у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия, и крупнокалиберных пулеметов включительно; неподалеку Попасной - из стрелкового оружия; у Майского - из автоматических гранатометов и из стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.