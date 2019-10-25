США могут оставить в Сирии 500 солдат для охраны нефтяных месторождений

25 октября, 2019, 10:51

Вашингтон рассматривает возможность оставить на северо-востоке Сирии около 500 американских военнослужащих, а также несколько десятков танков и другую технику для охраны нефтяных месторождений

Об этом сообщает WSJ.

Как отметил президент США Дональд Трамп, Вашингтон не позволит боевикам террористической организации "Исламское государство" вернуть контроль над нефтяными месторождениями.

"Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении по Турции и курдам, удерживались ИГИЛ пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГИЛу завладеть ими!" - написал глава Белого дома в Twitter.

The Oil Fields discussed in my speech on Turkey / Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2019

В Вашингтоне считают, что такое развитие ситуации может означать, что президент Трамп отступил от своих планов по выводу американских войск из Сирии. Власти США не позволят боевикам террористической организации "Исламское государство" вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.