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Espreso.tvОбществоВыделены средства на спасение Украинского театра в Одессе

Выделены средства на спасение Украинского театра в Одессе

Депутаты Одесского областного совета выделили около 3 млн грн на устранение нарушений противопожарной безопасности, из-за которых Украинский театр оказался под угрозой закрытия

За эти деньги в здании установят современные противопожарные системы, передает Еспресо.TV со ссылкой на интернет-газету Pushkinska.net.

Необходимую сумму депутаты выделили, в том числе отменив часть бесплатных благотворительных мероприятий.

  • В начале октября стало известно, что суд закрыл Украинский театр по иску ГСЧС об устранении в здании нарушений противопожарной безопасности.
  • В театре надо было заменить ковровое покрытие, потолок в зрительном фойе и установить систему дымоудаления.
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