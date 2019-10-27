Выделены средства на спасение Украинского театра в Одессе
27 октября, 2019, 09:52
Депутаты Одесского областного совета выделили около 3 млн грн на устранение нарушений противопожарной безопасности, из-за которых Украинский театр оказался под угрозой закрытия
За эти деньги в здании установят современные противопожарные системы, передает Еспресо.TV со ссылкой на интернет-газету Pushkinska.net.
Необходимую сумму депутаты выделили, в том числе отменив часть бесплатных благотворительных мероприятий.
- В начале октября стало известно, что суд закрыл Украинский театр по иску ГСЧС об устранении в здании нарушений противопожарной безопасности.
- В театре надо было заменить ковровое покрытие, потолок в зрительном фойе и установить систему дымоудаления.
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