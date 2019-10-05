Суд постановил закрыть Украинский театр в Одессе

5 октября, 2019, 17:51

Пятый Апелляционный суд Одесской области по иску пожарных принял решение о закрытии Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василя Василько

Об этом говорится в обращении коллектива театра, которое обнародовано 5 октября 2019 года, передает Еспресо.TV .

Причина - учреждение не успело в срок приобрести оборудование пожарной безопасности.

"Точнее, из 56 требований об обеспечении противопожарных норм, мы в течение считанных месяцев удовлетворили "всего" 53. Никакие наши аргументы, ни о неуклонной повседневной работе по устранению чисто технических недостатков, ни об активном сотрудничестве с органами власти по финансовому обеспечению работ, не говоря уже об отчаянном и вдохновенном творчестве наших актеров - во внимание приняты не были. 2 октября 2019 года нам всем, а значит - и вам, наши зрители - указали на дверь", - отмечают актеры.

Авторы обращения уверены, что их театр выбран для "показательного наказания":

"... Многие другие театры и учреждения культуры и искусства имеют значительно худшие условия. В том числе: не только мы, и не только в Одессе, а практически в каждом городе театры работают зданиях-памятниках архитектуры и имеют те же проблемы и недостатки технического характера".

Как уточняет у себя на Facebook директор художественного музея Александр Ройтбурд, основным поводом для закрытия театра стало отсутствие системы дымоудаления.