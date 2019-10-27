В Киеве в ДТП с участием Honda и Mercedes пострадали 4 человека
27 октября, 2019, 22:46
В результате столкновения двух авто в Деснянском районе столицы пострадали четыре человека
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Деснянском районе в жесткой аварии с участием двух легковушек - Honda и Mercedes пострадали четыре человека. В результате столкновения Mercedes вылетел на тротуар. Рассказы свидетелей о механизме ДТП несколько отличаются.
В одном из автомобилей находилась семья с 12-летним мальчиком. Предварительно ребенок серьезных травм не получил. Трое мужчин и женщина были госпитализированы врачами "скорой". Кто из водителей нарушил правила проезда перекрестка, выясняют следователи.
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