У крымскотатарского политзаключенного Чапуха диагностировали рак

27 октября, 2019, 21:19

У фигуранта дела "Веджие Кашка", крымскотатарского политзаключенного Асана Чапуха диагностировали онкологическое заболевание

Об этом заявил Айдер Азаматов, сообщают "Крым.Реалии".

По его информации, Асан Чапух до сих пор находится в съемной квартире, где ему определен домашний арест.

"За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он несколько раз ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди еще столько же", - рассказал адвокат.

По его словам, ранее Асан Чапух жаловался на то, что пребывание под домашним арестом в съемной квартире не самым лучшим образом влияет на его здоровье.