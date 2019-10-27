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Espreso.tvКрым - это УкраинаУ крымскотатарского политзаключенного Чапуха диагностировали рак

У крымскотатарского политзаключенного Чапуха диагностировали рак


фото: krymr.com
У фигуранта дела "Веджие Кашка", крымскотатарского политзаключенного Асана Чапуха диагностировали онкологическое заболевание

Об этом заявил Айдер Азаматов, сообщают "Крым.Реалии".

По его информации, Асан Чапух до сих пор находится в съемной квартире, где ему определен домашний арест.

"За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он несколько раз ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди еще столько же", - рассказал адвокат.

По его словам, ранее Асан Чапух жаловался на то, что пребывание под домашним арестом в съемной квартире не самым лучшим образом влияет на его здоровье.

  • Напомним, в сентябре 2018 г. крымскотатарский активист Асан Чапух, которого оккупационная власть Крыма удерживала в СИЗО Симферополя, объявил голодовку.
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