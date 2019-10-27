У крымскотатарского политзаключенного Чапуха диагностировали рак
27 октября, 2019, 21:19
У фигуранта дела "Веджие Кашка", крымскотатарского политзаключенного Асана Чапуха диагностировали онкологическое заболевание
Об этом заявил Айдер Азаматов, сообщают "Крым.Реалии".
По его информации, Асан Чапух до сих пор находится в съемной квартире, где ему определен домашний арест.
"За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он несколько раз ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди еще столько же", - рассказал адвокат.
По его словам, ранее Асан Чапух жаловался на то, что пребывание под домашним арестом в съемной квартире не самым лучшим образом влияет на его здоровье.
- Напомним, в сентябре 2018 г. крымскотатарский активист Асан Чапух, которого оккупационная власть Крыма удерживала в СИЗО Симферополя, объявил голодовку.
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