Удерживаемый в СИЗО Симферополя активист Чапух в почти критическом состоянии, - Денисова

20 сентября, 2018, 15:05

Крымскотатарский активист Асан Чапух, которого оккупационная власть Крыма держит в СИЗО Симферополя, голодает 6-й день и находится в опасном состоянии

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Состояние здоровья крымскотатарского активиста Асана Чапуха стремительно ухудшается. Его безосновательно удерживают в СИЗО Симферополя. 65-летнего Асана оккупанты незаконно обвиняют по так называемому "делу Веджие Кашка". Он голодает уже шестой день. Представители кремлевской карательной машины не оказывают ему неотложной медицинской помощи и не отпускают под домашний арест. Жестокое обращение с Асаном не проходит бесследно. У него постоянно повышенное давление, политзаключенный сильно похудел, одну из ног не чувствует, немеет правая рука. Ему уже настолько трудно, что передвигаться самому почти невозможно: на встречу с адвокатом Асана под руки выводят другие заключенные", - написала Денисова.

Омбудсвумен отметила, что несмотря на почти критическое состояние здоровья оккупанты не предоставляют ему необходимое лечение.

"Оккупанты врача к украинцу так и не привели. По словам Асана, в СИЗО ему дают какую-то таблетку от давления. Время от времени вывозят в гражданскую больницу Симферополя для обследования, но не для помощи. На этом все. Асан находится почти в критическом состоянии. Поэтому я уже отправила письмо российскому Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Жду справку о состоянии здоровья Асана Чапуха и обоснования: почему ему не обеспечили надлежащие условия содержания, в том числе предоставление адекватной медицинской помощи. Кроме того, обратилась к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, чтобы МИД по своим каналам направил ноту российским властям", - добавила Денисова.

Кроме Чапуха, беспокойство вызывает и состояние здоровья содержащихся в СИЗО Симферополя Бекира Дегерменджи и Арсена Джеппарова.