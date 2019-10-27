Адвокат объяснил, почему Россия не отдает захваченные украинские катера
27 октября, 2019, 18:20
Адвокат Николай Полозов заявил, что Россия не возвращает захваченные в Керченском проливе украинские военные катера в связи с их неудовлетворительным техническим состоянием
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Однако, по словам адвоката уволенных из плена украинских военных моряков, он надеется, что до конца года российские власти передут захваченные катера.
"До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возвращения кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть сдвиги, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема - это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят к такому состоянию, чтобы они могли быть на плаву, и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут", - сказал Полозов.
- Напомним, 27 октября адвокат Николай Полозов предупредил, что Россия может объявить освобожденных из плена украинских моряков в розыск.
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