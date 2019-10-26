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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового главу Луганской облгосадминистрации

Зеленский назначил нового главу Луганской облгосадминистрации


фото: Mukachevo Today
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе №767 / 2019 от 25 октября, обнародованном в субботу.

Указом №766 / 2019 глава государства уволил с этой должности Виталия Комарницкого.

Сергей Гайдай с 2015 года - депутат Мукачевской районной рады, Закарпатской области, с сентября 2015 по ноябрь 2018 - глава Мукачевской райгосадминистрации.

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