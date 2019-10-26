Зеленский назначил нового главу Луганской облгосадминистрации
26 октября, 2019, 15:33
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .
"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе №767 / 2019 от 25 октября, обнародованном в субботу.
Указом №766 / 2019 глава государства уволил с этой должности Виталия Комарницкого.
Сергей Гайдай с 2015 года - депутат Мукачевской районной рады, Закарпатской области, с сентября 2015 по ноябрь 2018 - глава Мукачевской райгосадминистрации.
- На заседании правительства 20 октября были согласованы назначения пяти глав областных государственных администраций, среди которых был и Сергей Гайдай .
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