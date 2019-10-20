Кабмин согласовал назначение 5 губернаторов
20 октября, 2019, 18:26
На заседании правительства 20 октября было согласовано назначение пяти глав областных государственных администраций
Об этом сообщает "Правительственный портал" .
Кабмин предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить на должности главы Киевской ОГА Алексея Чернышева; главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня; главы Луганской ОГА Сергея Гайдая; главы Харьковской ОГА Алексея Кучера; главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.
Также Кабинет министров согласовал увольнение с должности главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна и главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого.
- Напомним, 20 октября назначенный после избрания президентом Украины Владимира Зеленского главы Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал на имя главы государства заявление на увольнение.
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