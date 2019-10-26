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Espreso.tvМирУкраина откроет в Израиле Офис инноваций

Украина откроет в Израиле Офис инноваций

Украина откроет в Иерусалиме офис по продвижению инноваций. Однако посольство и в дальнейшем будет оставаться в Тель-Авиве

Об этом 25 октября в Twitter сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко, передает Еспресо.TV.

"Украина и Израиль становятся ближе - важное событие. По результатам договоренностей Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля (Биньямином Нетаньяху, - ред.) планируем открытие офиса инноваций в Иерусалиме, который вместе с посольством Украины в Тель-Авиве будет помогать новым индустриям двух стран находить партнеров", - написал Пристайко.

В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил в Facebook, что офис будет иметь статус "дипломатического филиала в Иерусалиме в составе посольства Украины в Израиле".

  • Напомним, Израиль призвал все страны мира признать Иерусалим своей столицей.
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