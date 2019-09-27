Израиль призвал все страны мира признать Иерусалим своей столицей
Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН, пишет Укринформ.
"Я призываю все государства последовать примеру США и признать Иерусалим столицей Израиля", - сказал Катц.
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение перенести американское посольство в Иерусалим.
"Никто не сможет отделить еврейский народ от его исторической родины и никому не удастся отделить нас от Иерусалима, нашей вечной столицы", - резюмировал дипломат.
Статус Иерусалима - один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями. Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим - столица их будущего государства.
6 декабря 2017 г. Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива. Лидеры арабских стран ранее просили Трампа воздержаться от этого шага, способного спровоцировать новый виток конфликта в регионе.
В конце года этот вопрос был вынесен на обсуждение в ООН. Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля.
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