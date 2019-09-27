Израиль призвал все страны мира признать Иерусалим своей столицей

27 сентября, 2019, 10:59

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц призвал все страны мира признать столицей страны Иерусалим

Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН, пишет Укринформ.

"Я призываю все государства последовать примеру США и признать Иерусалим столицей Израиля", - сказал Катц.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение перенести американское посольство в Иерусалим.

"Никто не сможет отделить еврейский народ от его исторической родины и никому не удастся отделить нас от Иерусалима, нашей вечной столицы", - резюмировал дипломат.

Статус Иерусалима - один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями. Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим - столица их будущего государства.

6 декабря 2017 г. Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива. Лидеры арабских стран ранее просили Трампа воздержаться от этого шага, способного спровоцировать новый виток конфликта в регионе.

В конце года этот вопрос был вынесен на обсуждение в ООН. Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля.