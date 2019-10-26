Украина не пойдет на компромиссы в отношении территориальной целостности, - Разумков

26 октября, 2019, 12:41

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Киев готов к диалогу с ПАСЕ, но не готов идти на компромиссы в вопросах территориальной целостности Украины

При этом спикер парламента напомнил, что для Украины остается неприемлемым возвращение делегации РФ в ПАСЕ, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу парламента.

По его словам, Украина остается неудовлетворенной возвращением делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы, однако готова к диалогу по поводу полномочий украинской делегации.

"Для Украины остается неприемлемым возвращение делегации РФ в ПАСЕ. Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей", - заявил спикер парламента.

Также Разумков заверил, что Украина готова работать в интересах Европы и Совета Европы, а также отметил что группа "Балтик+" не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

"Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека - ключевые, как для Европы, так и для Украины", - подчеркнул он.