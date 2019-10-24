Разумков надеется, что ПАСЕ "с честью выйдет из ситуации" относительно возвращения России
Об этом он заявил украинским журналистам в кулуарах Европейского саммита глав парламентов стран-членов Совета Европы в четверг в Страсбурге, сообщает "Укринформ".
"Я надеюсь, что он (Совет Европы, - ред.) сможет с честью выйти из той ситуации, которая есть сегодня. А мы как государство и член этой организации всячески будем помогать в этом процессе", - отметил Разумков, отвечая на вопрос, как СЕ может восстановить доверие к себе после безусловного возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Он выразил уверенность, что ответ Украины на безусловное возвращение делегации РФ в ПАСЕ была вполне адекватным и правильным.
"Я хотел бы поблагодарить наших партнеров в этой организации, которые также присоединились к позиции Украины. Это важно. Я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем изменить ситуацию, которая происходит в Совете Европы", - подчеркнул Разумков.
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