Секретарь СНБО Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности

26 октября, 2019, 17:55

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Текст соответствующего указа №771 / 2019 от 25 октября обнародован на сайте главы государства. Согласно документу, Зеленский внес изменения в указ президента от 7 июня 2016 № 242. "На смену статьи 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 № 242" О Национальном координационном центре кибербезопасности "(с изменением, внесенным Указом от 19 июня 2019 года № 415) назначить Данилова Алексея Мячеславович - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности ", - говорится в указе, который вступает в силу со дня опубликования.

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