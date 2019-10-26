Освобожденный из российского плена моряк Беспальченко справил свадьбу

26 октября, 2019, 20:31

На Херсонщине освобожденный из российского плена моряк Виктор Беспальченко справил свадьбу

Об этом сообщает "Крым.Реалии" .

Церемония состоялась в Бериславском районе в винодельческом хозяйстве князя Трубецкого на берегу Днепра. Виктор и его избранница Татьяна вместе уже пять лет, познакомились еще до аннексии Крыма.

На праздник приехали освобожденные украинские моряки и их семьи, их адвокат Николай Полозов, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Свидетелем на свадьбе стал освобожденный моряк Михаил Власюк, а подружкой невесты - сестра другого моряка Владислава Костишина - Елена.