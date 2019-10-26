Освобожденный из российского плена моряк Беспальченко справил свадьбу
26 октября, 2019, 20:31
На Херсонщине освобожденный из российского плена моряк Виктор Беспальченко справил свадьбу
Об этом сообщает "Крым.Реалии" .
Церемония состоялась в Бериславском районе в винодельческом хозяйстве князя Трубецкого на берегу Днепра. Виктор и его избранница Татьяна вместе уже пять лет, познакомились еще до аннексии Крыма.
На праздник приехали освобожденные украинские моряки и их семьи, их адвокат Николай Полозов, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.
Свидетелем на свадьбе стал освобожденный моряк Михаил Власюк, а подружкой невесты - сестра другого моряка Владислава Костишина - Елена.
- Напомним, 26 июня военнопленный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна поженились в российском СИЗО "Лефортово" .
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