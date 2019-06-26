Военнопленный моряк Беспальченко женился в российском СИЗО, - Полозов
26 июня, 2019, 12:57
Военнопленный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна поженились в российском СИЗО "Лефортово"
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
"Через несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоление административным барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались!", - написал Полозов.
По словам адвоката, после короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения (под наблюдением охранников СИЗО).
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