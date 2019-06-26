Военнопленный моряк Беспальченко женился в российском СИЗО, - Полозов

26 июня, 2019, 12:57

Военнопленный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна поженились в российском СИЗО "Лефортово"

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Через несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоление административным барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались!", - написал Полозов.

По словам адвоката, после короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения (под наблюдением охранников СИЗО).