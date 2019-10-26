На Волыни ребенок без прививки заболел полиомиелитом

26 октября, 2019, 07:55

В Волынской области зафиксировали первый подтвержденный случай вакциноассоциированного паралитического полиомиелита у 2-летнего ребенка

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что ребенка не вакцинировали - родители умышленно отказались от прививок от полиомиелита.

При этом последние случаи заболевания в Украине были зарегистрированы в 2015-м и 2017 годах.

Источником заболевания обычно является больной человек или носитель, который переносит вирус бессимптомно. Путями передачи считают фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный. В большинстве случаев течение болезни сначала незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые бывают разными, это зависит от формы вируса.

Инкубационный период заболевания составляет от двух до 35 суток, чаще от 7 до 14 дней.

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Есть виды болезни с поражением центральной нервной системы и без поражения. Все они составляют существенную угрозу для непривитого человека и ведут к необратимым процессам, которые могут привести к смерти пациента, отметили в Минздраве.

Единственный способ обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни - это вакцинация, поскольку специфического лечения нет.

По информации волынского издания Конкурент, ребенок живет с родителями в Ратнивском районе.

В областном центре общественного здоровья уточняют: речь идет о вакциноассоциированном паралитическом полиомиелите (ВАПП) - остром вирусном заболевании, развивающемся у непривитых от полиомиелита детей, которые были в контакте с привитыми.