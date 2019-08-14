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Espreso.tvОбществоНевакцинированных детей не будут пускать в школы и детсады - МОН

Невакцинированных детей не будут пускать в школы и детсады - МОН

Невакцинированные дети, за исключением тех, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации, не смогут посещать детские сады и школы

Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

Ведомство отмечает, что ст. 15 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что детям, которые не получили прививок по Национальным календарем, посещать учебные заведения не разрешается.

МОН также отмечает, что Верховный суд подтвердил, что сады и школы имеют право не допускать невакцинированных детей в образовательные заведения.

Согласно календарю прививок дети до 6 лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

Если у ребенка есть противопоказания, ей предоставляется соответствующая справка на основании данных обязательного медицинского профилактического осмотра ребенка с участием врача педиатра и других врачей-специалистов.

"Детей, которые имеют противопоказания к прививке, должен защищать коллективный иммунитет. Он формируется, когда 95-98% людей в обществе вакцинированы. В таких условиях инфекции просто нетгде распространяться", - добавила руководительница МЗ Ульяна Супрун.

Отмечается, что в случае, если родители раньше сделали фальшивые справки о прививках, они могут беспрепятственно и бесплатно вакцинировать детей. Для этого нужно просто обратиться к своему семейному врачу или педиатру.

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