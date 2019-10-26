 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНа гейпарад на Тайване вышли 170 тыс. человек

На гейпарад на Тайване вышли 170 тыс. человек


фото: AFP
В Тайбэе состоялся масштабный ЛГБТ-парад, в котором приняли участие 170 тыс. человек

Об этом сообщает DW .

О таком количестве участников сообщили местное информагентство CNA, ссылаясь на данные организаторов массового мероприятия. Нынешний прайд в столице Тайваня считается крупнейшим в Азии.

Участники гейпарада требовали больше прав для представителей секс-меньшинств, а именно геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Те, кто присоединились к параду, разделились на более чем 200 групп и направились в центр столицы Тайваня.

Затем толпа участников в пестрых костюмах и с радужными флагами прошел походкой мимо президентского дворца.

Проведенное массовое мероприятие в Тайбэе стало первым с тех пор, как власти Тайваня легализовали однополые браки в мае этого года. С тех пор там было зарегистрировано 2150 однополых браков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2019 суббота

больше новостей

26 октября, 2019 суббота

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать