На гейпарад на Тайване вышли 170 тыс. человек
Об этом сообщает DW .
О таком количестве участников сообщили местное информагентство CNA, ссылаясь на данные организаторов массового мероприятия. Нынешний прайд в столице Тайваня считается крупнейшим в Азии.
Участники гейпарада требовали больше прав для представителей секс-меньшинств, а именно геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Те, кто присоединились к параду, разделились на более чем 200 групп и направились в центр столицы Тайваня.
Затем толпа участников в пестрых костюмах и с радужными флагами прошел походкой мимо президентского дворца.
Проведенное массовое мероприятие в Тайбэе стало первым с тех пор, как власти Тайваня легализовали однополые браки в мае этого года. С тех пор там было зарегистрировано 2150 однополых браков.
The starting point of #TaipeiPride by City Hall and Taipei 101. Like in Pride parades around the world, there are floats, rainbow flags and - of course- scantily-clad men dancing. I've read 200,000 people have come in past. #loveislove #leadwithlove #taipeipride #taiwanpride pic.twitter.com/DzIuahU9s0- Ramy Inocencio英若明(@RamyInocencio) October 26 2019
- Напомним, 28 июля из-за столкновения во время марша равенства в польском Люблине полиция применила водомет и слезоточивый газ .
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