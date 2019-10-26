На гейпарад на Тайване вышли 170 тыс. человек

26 октября, 2019, 22:51

В Тайбэе состоялся масштабный ЛГБТ-парад, в котором приняли участие 170 тыс. человек

Об этом сообщает DW .

О таком количестве участников сообщили местное информагентство CNA, ссылаясь на данные организаторов массового мероприятия. Нынешний прайд в столице Тайваня считается крупнейшим в Азии.

Участники гейпарада требовали больше прав для представителей секс-меньшинств, а именно геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Те, кто присоединились к параду, разделились на более чем 200 групп и направились в центр столицы Тайваня.

Затем толпа участников в пестрых костюмах и с радужными флагами прошел походкой мимо президентского дворца.

Проведенное массовое мероприятие в Тайбэе стало первым с тех пор, как власти Тайваня легализовали однополые браки в мае этого года. С тех пор там было зарегистрировано 2150 однополых браков.

The starting point of #TaipeiPride by City Hall and Taipei 101. Like in Pride parades around the world, there are floats, rainbow flags and - of course- scantily-clad men dancing. I've read 200,000 people have come in past. #loveislove #leadwithlove #taipeipride #taiwanpride pic.twitter.com/DzIuahU9s0 - Ramy Inocencio英若明(@RamyInocencio) October 26 2019