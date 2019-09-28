Во время ЛГБТ-марша в Люблине полиция применила водомет и слезоточивый газ

28 сентября, 2019, 20:31

Из-за столкновений во время марша равенства в польском Люблине полиция применила водомет и слезоточивый газ

Об этом со ссылкой на RMF24 сообщает "Европейская правда" .

Участники марша равенства собрались на 14:00 на одной из центральных улиц Люблина, по которой планировали пройти шествием, однако уже неподалеку их ждали противники мероприятия, которые попытались заблокировать акцию.

После этого полицейские применили водомет и слезоточивый газ. Всего в акции приняли участие около 300 человек, которые держали в руках плакаты флаги цветов радуги.

Организация ЛГБТ-марша в Люблине до последнего момента была под вопросом. Во вторник мэр города Кшиштоф Жук запретил акцию по соображениям безопасности. Однако позже суд отменил этот запрет.

La policía polaca ha dispersado a los manifestantes LGTBI que marchaban por las calles de Lublin , pese a la prohibición del ayuntamiento https://t.co/W2yIEMl0Kr pic.twitter.com/twkRg5eGXB - 24h (@ 24h_tve) September 28, 2019