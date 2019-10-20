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Espreso.tvОбществоКулеба отметил необходимость введения в Украине двойного гражданства

Кулеба отметил необходимость введения в Украине двойного гражданства


фото: radiosvoboda.org
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введения в Украине двойного гражданства

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Кулебы, в связи со значительной миграцией в Украине необходимо ввести двойное гражданство.

"Мы потеряли очень много людей. У нас сейчас очень простой выбор: либо мы создаем инструменты, каким образом помогаем этим людям оставаться украинцами, имея гражданство других стран, по крайней мере видеть их как адвокатов своих и репрезентантов своей культуры в этих странах, либо мы им говорим, что до свидания, вы нам не нужны, уехали и живите там, как хотите. У нас, по сути, сейчас вот эта модель реализуется. Я не понимаю почему, откуда у нас берется вот это безумное желание отвергать собственных людей и отталкивать их от себя", - сказал Кулеба.

В то же время вицепремьер отрицает возможность признания двойного гражданства Украины и России.

"Я всегда подчеркивал, комментируя вопрос двойного гражданства, что двойное гражданство не должно ни при каких обстоятельствах применяться по отношению к стране-агрессору. Это должно быть исключение, на который мы имеем полное право", - убежден Кулеба.

 

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