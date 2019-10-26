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Espreso.tvМирХудожники и мыслители призвали бойкотировать культурные мероприятия в Турции

Художники и мыслители призвали бойкотировать культурные мероприятия в Турции

Около 300 деятелей культуры и ученых подписали петицию против государственных арт-учреждений и научных институтов Турции

Инициатива появилась в ответ на то, что Турция ввела войска в курдские регионы Сирии. По словам авторов петиции, этим шагом Турция поставила под угрозу международные стандарты прав человека и жизни тысяч людей, передает Еспресо.TV со ссылкой на Artnet News.

Среди присоединившихся к обращению - лингвист и философ Ноам Хомский, поэт Дэвид Леви Штраус, музыкант Брайан Ино, писательница Саммер Бреннер, поэтесса и член Европарламента Джули Уорд, художница Алиса Крейшер, а также другие известные деятели науки и искусства и активисты. Они призывают своих коллег не принимать участие в научных, художественных и музыкальных мероприятиях, спонсируемых турецким правительством, которые проходят в Турции и за ее пределами.

Как объясняют авторы документа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы проводит этнические чистки в регионе, что нарушает основы международного права, описанные в Женевской конвенции, и Нюрнбергские принципы. При этом большинство мировых политиков не осуждает действия турецкого правительства.

  • Напомним, Турция объявила о завершении военной операции на севере Сирии. В свою очередь, курды заверили, что вывели своих бойцов с контролируемой Турцией зоны безопасности.
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