Художники и мыслители призвали бойкотировать культурные мероприятия в Турции
Инициатива появилась в ответ на то, что Турция ввела войска в курдские регионы Сирии. По словам авторов петиции, этим шагом Турция поставила под угрозу международные стандарты прав человека и жизни тысяч людей, передает Еспресо.TV со ссылкой на Artnet News.
Среди присоединившихся к обращению - лингвист и философ Ноам Хомский, поэт Дэвид Леви Штраус, музыкант Брайан Ино, писательница Саммер Бреннер, поэтесса и член Европарламента Джули Уорд, художница Алиса Крейшер, а также другие известные деятели науки и искусства и активисты. Они призывают своих коллег не принимать участие в научных, художественных и музыкальных мероприятиях, спонсируемых турецким правительством, которые проходят в Турции и за ее пределами.
Как объясняют авторы документа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы проводит этнические чистки в регионе, что нарушает основы международного права, описанные в Женевской конвенции, и Нюрнбергские принципы. При этом большинство мировых политиков не осуждает действия турецкого правительства.
- Напомним, Турция объявила о завершении военной операции на севере Сирии. В свою очередь, курды заверили, что вывели своих бойцов с контролируемой Турцией зоны безопасности.
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