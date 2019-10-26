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Espreso.tvМирГрузовик с 39 погибшими: в Британии предъявили обвинения водителю

Грузовик с 39 погибшими: в Британии предъявили обвинения водителю


фото: AP
В Великобритании полиция сообщила о подозрении водителю рефрижератора, в котором погибли 39 нелегальных мигрантов

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

25-летний Морис Робинсон из Северной Ирландии обвиняемый в 39 случаях убийства, а также в сговоре с целью незаконного перемещения людей, заговоре с целью помощи незаконной иммиграции и в отмывании денег.

Робинсон, который находится под арестом, должен предстать перед судом 28 октября. Его задержали вскоре после того, как в его грузовике, прибывшем на пароме из Бельгии в Великобританию, обнаружили 23 октября 39 тел.

В этом деле также арестованы еще три человека, подозреваемые в сговоре с целью незаконного перемещения людей и в убийстве. Это 38-летние мужчина и женщина; по сообщениям, они являются супругами, а грузовик является собственностью этой женщины. Также арестован 48-летний мужчина из Северной Ирландии.

Полиция начала считала, что погибшие мигранты были гражданами Китая. Теперь более вероятным считают, что большинство погибших - граждане Вьетнама.

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  • Ранее сообщалось, что грузовик был обнаружен на территории промышленной зоны. Полицейские арестовали 25-летнего водителя.
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