ГБР начало расследование законности назначения Гройсмана на пост премьера
Об этом свидетельствует постановление следователя судьи Печерского райсуда Ильевой Т. по уголовному делу №757/55369/19-к, обнародованнуму 24 октября 2019 г. Единым государственным реестром судебных решений.
"Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований внесли в апреле 2016 году до Верховную Раду Украины представление на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины", - говорится в постановлении.
Следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Елена Осетрова, которая занимается этим расследованием, в свою очередь, заявила на заседании, что для "полного и беспристрастного" расследования ГБР необходимо исследовать предложение коалиции "Европейская Украина" по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко о назначении Гройсмана премьером.
Также сотрудники бюро хотят получить документы о назначении главой правительства Арсения Яценюка - для сравнения порядка назначения двух премьеров, которых предлагала коалиция "Европейская Украина".
Речь идет о документах из архива Администрации президента, которые сейчас есть в распоряжении Офиса президента.
- Напомним, нынешняя оппозиция считает, что за политические дела в ведении ГБР якобы отвечает экс-заместитель руководителя Администрации президента Андрей Портнов, который вернулся в Украину одновременно с избранием президентом Владимира Зеленского.
- По мнению адвоката Петра Порошенко Ильи Новикова, в расследовании в отношении пятого президента Украины заинтересована РФ.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно