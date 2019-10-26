ГБР начало расследование законности назначения Гройсмана на пост премьера

26 октября, 2019, 11:35

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований о получении доступа к документам Администрации президента Украины (сейчас Офис президента) в рамках расследования возможного злоупотребления властью должностными лицами при назначении Владимира Гройсмана премьер-министром в 2016 году

Об этом свидетельствует постановление следователя судьи Печерского райсуда Ильевой Т. по уголовному делу №757/55369/19-к, обнародованнуму 24 октября 2019 г. Единым государственным реестром судебных решений.

"Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований внесли в апреле 2016 году до Верховную Раду Украины представление на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины", - говорится в постановлении.

Следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Елена Осетрова, которая занимается этим расследованием, в свою очередь, заявила на заседании, что для "полного и беспристрастного" расследования ГБР необходимо исследовать предложение коалиции "Европейская Украина" по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко о назначении Гройсмана премьером.

Также сотрудники бюро хотят получить документы о назначении главой правительства Арсения Яценюка - для сравнения порядка назначения двух премьеров, которых предлагала коалиция "Европейская Украина".

Речь идет о документах из архива Администрации президента, которые сейчас есть в распоряжении Офиса президента.