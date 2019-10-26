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Espreso.tvОбществоГБР начало расследование законности назначения Гройсмана на пост премьера

ГБР начало расследование законности назначения Гройсмана на пост премьера


фото: rbc.ua
Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований о получении доступа к документам Администрации президента Украины (сейчас Офис президента) в рамках расследования возможного злоупотребления властью должностными лицами при назначении Владимира Гройсмана премьер-министром в 2016 году

Об этом свидетельствует постановление следователя судьи Печерского райсуда Ильевой Т. по уголовному делу №757/55369/19-к, обнародованнуму 24 октября 2019 г. Единым государственным реестром судебных решений.

"Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований внесли в апреле 2016 году до Верховную Раду Украины представление на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины", - говорится в постановлении.

Следователь третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Елена Осетрова, которая занимается этим расследованием, в свою очередь, заявила на заседании, что для "полного и беспристрастного" расследования ГБР необходимо исследовать предложение коалиции "Европейская Украина" по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко о назначении Гройсмана премьером.

Также сотрудники бюро хотят получить документы о назначении главой правительства Арсения Яценюка - для сравнения порядка назначения двух премьеров, которых предлагала коалиция "Европейская Украина".

Речь идет о документах из архива Администрации президента, которые сейчас есть в распоряжении Офиса президента.

  • Напомним, нынешняя оппозиция считает, что за политические дела в ведении ГБР якобы отвечает экс-заместитель руководителя Администрации президента Андрей Портнов, который вернулся в Украину одновременно с избранием президентом Владимира Зеленского.
  • По мнению адвоката Петра Порошенко Ильи Новикова, в расследовании в отношении пятого президента Украины заинтересована РФ.
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