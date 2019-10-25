Земан потребовал от чешской контрразведки прекратить разоблачения российских шпионов

25 октября, 2019, 14:21

На фоне разоблачения в Чехии шпионской сети РФ известный своей прокремлевской политикой президент страны Милош Земан потребовал от контрразведки, чтобы та прекратила разоблачения агентов российских спецслужб

Как сообщает Радио Прага, во время интервью одному из местных телеканалов он заявил, что чешской Службе безопасности и информации (BIS) следует сосредоточиться на раскрытии экономических преступлений.

По словам Земана, спецслужба должна бороться с коррупцией "вместо фиктивной охоты на российских и китайских шпионов".

"Есть разные коррупционные скандалы. Вот почему я также отказался присвоить господину Куделке звание генерала. Я сказал премьер-министру, что вместо преследования мифических российских и китайских шпионов господин Куделка должен сосредоточиться на экономической преступности в Чехии. В таком случае это будет полезно" , - сказал он