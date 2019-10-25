Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников на 10%
25 октября, 2019, 16:37
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
"Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - говорится в сообщении президента.
Он отметил, что это сокращение не должно коснуться учителей и врачей.
Напомним, что, по словам Министра финансов Оксаны Маркаровой, правительство надеется подготовить проект государственного бюджета ко второму чтению в Верховной Раде не позднее 3 ноября
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