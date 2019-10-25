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Espreso.tvОбществоЗеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников на 10%

Зеленский поручил сократить расходы на содержание чиновников на 10%


фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета", - говорится в сообщении президента.

Он отметил, что это сокращение не должно коснуться учителей и врачей.

Напомним, что, по словам Министра финансов Оксаны Маркаровой, правительство надеется подготовить проект государственного бюджета ко второму чтению в Верховной Раде не позднее 3 ноября

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