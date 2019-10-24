Проект бюджета ко второму чтению внесут в Раду не позднее 3 ноября - Маркарова

24 октября, 2019, 16:03

Правительство надеется подготовить проект государственного бюджета ко второму чтению в Верховной Раде не позднее 3 ноября

Об этом сообщила минстром финансов Оксана Маркарова в кулуарах форума "Дирижеры перемен", передает 24 канал.

"Парламент утвердил бюджетные выводы, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный проект бюджета ко второму чтению", - отметила Макарова.