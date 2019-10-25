На следующей неделе Столтенберг выступит в Верховной Раде

25 октября, 2019, 11:30

В рамках визита Североатлантического совета в Украину генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит в украинском парламенте

Об этом в интервью изданию Сегодня рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, у Североатлантическийого совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня.

"Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также и заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Североатлантический совет - организация, которая принимает все ключевые решения в НАТО, поэтому данный визит - чрезвычайно мощный сигнал поддержки Украины.

Напомним, 30-31 октября Украину с двухдневным визитом посетит Североатлантический совет НАТО под председательством генсека Альянса.