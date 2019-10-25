В Запорожье задержали мужчину, напавшего на общественную активистку

25 октября, 2019, 07:23

В Запорожье милиция задержала мужчину, который подозревается в нападении на руководителя общественной организации Запорожский цыганский центр Лачо Дром Анжелику Белову

Об этом сообщил глава Запорожской местной прокуратуры Роман Мазурик в Facebook.

"Установлено вероятное местонахождение нападавшего. Сейчас человека нашли и задержали, будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По санкции статьи 115 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

По предварительным данным, нападавший недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.