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Espreso.tvОбществоВ Запорожье задержали мужчину, напавшего на общественную активистку

В Запорожье задержали мужчину, напавшего на общественную активистку

В Запорожье милиция задержала мужчину, который подозревается в нападении на руководителя общественной организации Запорожский цыганский центр Лачо Дром Анжелику Белову

Об этом сообщил глава Запорожской местной прокуратуры Роман Мазурик в Facebook.

"Установлено вероятное местонахождение нападавшего. Сейчас человека нашли и задержали, будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По санкции статьи 115 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

По предварительным данным, нападавший недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.

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