В Запорожье неизвестный ударил ножом общественную активистку

24 октября, 2019, 18:31

Полиция Запорожье разыскивает преступника, который нанес ножевое ранение женщине и скрылся

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

"Сегодня, в 12:20 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлена женщина с ножевым ранением. Полицейскими установлено, что в подъезде дома по улице Европейской в городе Запорожье, неизвестный мужчина нанес ножевое ранение женщине 1995 года и исчез ", - говорится в сообщении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации президента Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфал Хамдани, которую он обнародовал в Facebook, в результате нападения пострадал глава ОО "Запорожский цыганский центр" Лачо Дром "Анжелика Белова.

"В Запорожье, на улице Европейской напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" и женой запорожского общественного активиста, лидера организации "Антикоррупционное движение Запорожья" Константина Белова", - рассказал он.

По его словам, злоумышленник напал на женщину в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Сейчас пострадавшая в реанимации. Ее оперируют.