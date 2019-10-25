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Espreso.tvОбществоВ Киеве в домах уже начали включать отопление

В Киеве в домах уже начали включать отопление

В течение 10 дней все жилые дома должны подключить к отоплению

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на брифинге, передает Украинская правда.

"Учитывая то, что система теплоснабжения Киева большая и инертная, отопительный сезон стартует 25 октября, чтобы в течение 10 дней к теплу были подключены все дома", - отметил Пантелеев

По его словам, за последние 10 лет - это самый поздний случай пуска тепла (из-за теплой погоды в октябре).

Напомним, что с 30 сентября к отоплению подключили 90% объектов социальной инфраструктуры: школы, больницы, садики.

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