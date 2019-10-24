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Espreso.tvОбществоОтопительный сезон в Украине: Минрегион опубликовало карту включений по областям

Отопительный сезон в Украине: Минрегион опубликовало карту включений по областям

Во всех областях Украины, кроме Одесской и Херсонской, стартовал отопительный сезон

Как сообщает Министерство развития общин и территорий, по состоянию на 24 октября отапливаются 35,2% объектов социальной сферы и 15,5% жилой.

В Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черниговской областях суммарно отапливают более 50% объектов жилищной сферы.

В Киеве системы отопления запустят 25 октября. Мэр столицы Виталий Кличко накануне заявил, что для того, чтобы система центрального отопления заработала на полную мощность, нужно около 10 дней.

 

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