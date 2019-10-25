В Агрофонде и Укрспирте проведут внеочередной аудит

25 октября, 2019, 13:39

В ГП "Укрспирт" и ОАО "Аграрный фонд Украины" проведут внеочередной внутренний аудит

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

"Будет проведен внеочередной внутренний аудит концерна Укрспирт и Агрофонда, чьи руководители были уволены или отстранены", - написал Милованов.

В поручении министра к начальнику управления внутреннего аудита Анне Чернуцкой указано: "Организовать проведение внеплановых внутренних аудитов деятельности Открытого акционерного общества "Аграрный фонд" и государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности (Концерн "Укрспирт").

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров Украины на заседании 23 октября уволил председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимира Лапу, исполняющего обязанности директора ГП "Укрспирт" Юрия Лучечко, и отстранил от работы председателя правления ПАО "Аграрный фонд Украины" Андрея Радченко.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" в отношении либерализации деятельности в сфере производства и обращения пищевого и других видов этилового спирта. Документом предусматривается отмена государственной монополии на производство спирта в Украине с 1 января 2020 года.

Еще ранее в правительстве заявляли о намерениях провести приватизацию ГП "Укрспирт ", что по предварительным подсчетам позволит пополнить государственный бюджет на 6-7 млрд грн и сократить теневой оборот спирта.