Укрзализныцю планируют разделить на три компании до 2022 года

25 октября, 2019, 16:07

"Укрзализныця" планирует завершить разделение на трех операторов - грузового, пассажирского и инфраструктурного - до конца 2021 года

Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики УЗ Антон Саболевський во время дебатов "Государственные инфраструктурные монополии: оставить нельзя приватизировать", передает ЭП .

"Если говорить о сроках: мы рассматриваем это по истечении двух лет. К концу 2021 - выделение отдельных юрлиц по этим направлениям. Но здесь весь вопрос в том, насколько эффективно нам удастся сработать с государством в части решения проблемных вопросов на пути к этому разделу ", - сказал он.

По словам Саболевського, правление компании поддерживает идею дальнейшего развития как холдинга, который после разделения будет обладать тремя компаниями (грузоперевозки, пассажироперевозки, инфраструктура), как это реализовано в Польше, Франции и Германии.