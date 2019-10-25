Укрзализныцю планируют разделить на три компании до 2022 года
Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики УЗ Антон Саболевський во время дебатов "Государственные инфраструктурные монополии: оставить нельзя приватизировать", передает ЭП .
"Если говорить о сроках: мы рассматриваем это по истечении двух лет. К концу 2021 - выделение отдельных юрлиц по этим направлениям. Но здесь весь вопрос в том, насколько эффективно нам удастся сработать с государством в части решения проблемных вопросов на пути к этому разделу ", - сказал он.
По словам Саболевського, правление компании поддерживает идею дальнейшего развития как холдинга, который после разделения будет обладать тремя компаниями (грузоперевозки, пассажироперевозки, инфраструктура), как это реализовано в Польше, Франции и Германии.
- Напомним, недавно министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныцю" разделят на три отдельные компании .
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