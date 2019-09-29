"Укрзализныцю" раздробят на три компании - Криклий

29 сентября, 2019, 15:10

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныцю" разделят на три отдельные компании

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Владислава Криклия, правительство совместно с Верховной Радой разрабатывает соответствующий законопроект.

"Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. То есть за всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети. Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками, которые убыточны и проблемны. И там будем ставить за "кипиай", собственно, минимизацию этих убытков, максимально до нуля. И третий - это прибыльный, который будет генерировать прибыли для государства. Это грузовые перевозки", - сказал Криклий.

На вопрос будут ли менять нынешнего главу "Укрзализныци", министр инфраструктуры ответил, что после реструктуризации руководитель априори не может оставаться один.

"Стул будет разделен. Поэтому в любом случае даже действующему руководителю все равно придется выбирать, куда он захочет уйти, потому что это будут три разных должности", - пояснил Криклий.