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Espreso.tvОбществоКремль: прогресс в подготовке нормандского саммита отсутствует

Кремль: прогресс в подготовке нормандского саммита отсутствует

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что прогресс в подготовке нормандского саммита отсутствует

"Сейчас, я бы так сказал, что особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах нормандского формата не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон есть", - цитирует Ушакова российский РБК.

Представитель Кремля заявил, что РФ хочет, "чтобы новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы заранее был согласован проект будущих итоговых решений".

"Чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации Минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности, пересмотреть положения Комплексного плана", - заявил он.

Кроме того, в Кремле считают, что после подписания формулы Штайнмайера "звучат противоречивые сигналы" от официального Киева.

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