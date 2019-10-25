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Espreso.tvОбществоСАП открыла производство по скандальной переписке нардепа Медяника

САП открыла производство по скандальной переписке нардепа Медяника

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство после обнародования в СМИ переписки нардепа Вячеслава Медяника из фракции "Слуга народа", где тот обещает "решить вопрос" с прокуратурой

Об этом в эфире одного из телевизионных каналов заявил глава САП Назар Холодницкий, информирует Liga.

"Относительно господина Медяника к нам поступило заявление о преступлении. И такое производство зарегистрировано", - сказал руководитель ведомства.

На днях член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности ВР Медяник обещал собеседнику по чату поговорить "по сахару" и "океану" с заместителем генпрокурора Виктором Трипаком. Тот заявил, что не имеет понятия, о чем пишет Медяник.

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