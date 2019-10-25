Подозрение в подкупе "слуг народа": Холодницкий призвал привести свидетеля в НАБУ и САП, а не в СБУ
Об этом Холодницкий сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".
Руководитель САП спросил Арахамию о том, в какой правоохранительный орган он водил свидетеля. В ответ тот отметил, что это Служба безопасности Украины, и глава СБУ Иван Баканов "принимал лично с двумя свидетелями".
"Вы знаете, что дело в САП и в НАБУ? Орган следствия - НАБУ, процессуальное руководство в САП. Господин Баканов не является частью стороны обвинения, он это дело не расследует и не осуществляет никаких оперативных действий в этом производстве. Поэтому я настойчиво прошу вас, мы договоримся о времени, чтобы не было СМИ под прокуратурой или НАБУ, все-таки завести свидетеля в компетентный орган, который расследует это производство", - сказал Холодницкий.
Он отметил, что, согласно Уголовному процессуальному кодексу, основанием для открытия производства по факту получения возможного взятки депутатами стала информация, опубликованная в СМИ.
"Уголовное производство сейчас в НАБУ. Кстати, в НАБУ есть прекрасный сертифицированный полиграф. Поэтому мы с нетерпением ожидаем без камер, без публичного обливания грязью каждого из фигурантов, с разных сторон, в НАБУ или САП, по вашему выбору, для дачи объяснений, а именно - для допроса", - отметил Холодницкий.
Руководитель САП также рассказал, что к нему уже "записались на прием несколько народных депутатов, которые выразили желание быть допрошены в данном производстве", в частности, Ольга Василевская-Смаглюк из "Слуги народа", сама сообщила об этом в Facebook.
- Напомним, 23 октября, проверку на полиграфе прошел нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
- Пройти проверку на полиграфе Дубинского пригласил Арахамия. Сам Арахамия прошел полиграф 24 октября.
- Идея проверить нардепов от "Слуги народа" возникла после появления информации о предложениях членам фракции партии власти взяток в размере около $30 тыс. за голосование.
- 23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию
- Накануне программы "Право на власть" Арахамия сообщил, что правоохранители запретили свидетелю попытки подкупа "слуг народа" выступать на ТВ
Читайте также
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-
Читайте также
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек