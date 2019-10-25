Подозрение в подкупе "слуг народа": Холодницкий призвал привести свидетеля в НАБУ и САП, а не в СБУ

25 октября, 2019, 08:35

Руководитель САП Назар Холодницкий призвал главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамия привести свидетеля, владеющего информацией о подкупе членов парламентского комитета по вопросам финансов в НАБУ и САП, а не к Баканову

Об этом Холодницкий сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Руководитель САП спросил Арахамию о том, в какой правоохранительный орган он водил свидетеля. В ответ тот отметил, что это Служба безопасности Украины, и глава СБУ Иван Баканов "принимал лично с двумя свидетелями".

"Вы знаете, что дело в САП и в НАБУ? Орган следствия - НАБУ, процессуальное руководство в САП. Господин Баканов не является частью стороны обвинения, он это дело не расследует и не осуществляет никаких оперативных действий в этом производстве. Поэтому я настойчиво прошу вас, мы договоримся о времени, чтобы не было СМИ под прокуратурой или НАБУ, все-таки завести свидетеля в компетентный орган, который расследует это производство", - сказал Холодницкий.

Он отметил, что, согласно Уголовному процессуальному кодексу, основанием для открытия производства по факту получения возможного взятки депутатами стала информация, опубликованная в СМИ.

"Уголовное производство сейчас в НАБУ. Кстати, в НАБУ есть прекрасный сертифицированный полиграф. Поэтому мы с нетерпением ожидаем без камер, без публичного обливания грязью каждого из фигурантов, с разных сторон, в НАБУ или САП, по вашему выбору, для дачи объяснений, а именно - для допроса", - отметил Холодницкий.

Руководитель САП также рассказал, что к нему уже "записались на прием несколько народных депутатов, которые выразили желание быть допрошены в данном производстве", в частности, Ольга Василевская-Смаглюк из "Слуги народа", сама сообщила об этом в Facebook.