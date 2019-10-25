Россия перебросила в Сирию почти 300 военных полицейских
25 октября, 2019, 10:20
Россия перебросила в Сирию около 300 военных полицейских для выполнения спецзаданий
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, военные полицейские приступят к выполнению задач в ближайшее время. Они будут находиться в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе.
Отмечается, что военные полицейские будут способствовать отводу из этой зоны курдских формирований и патрулировать предназначены территории.
Кроме того, Россия планирует перебросить в Сирию более 20 бронеавтомобилей "Тайфун-У" и "Тигр".
Накануне Россия и Турция договорились о совместном патрулировании на севере Сирии и отвода курдских формирований от границ Турции вглубь Сирии.
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