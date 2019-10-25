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Espreso.tvМирРоссия перебросила в Сирию почти 300 военных полицейских

Россия перебросила в Сирию почти 300 военных полицейских

Россия перебросила в Сирию около 300 военных полицейских для выполнения спецзаданий

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, военные полицейские приступят к выполнению задач в ближайшее время. Они будут находиться в 30-километровой зоне на сирийско-турецкой границе.

Отмечается, что военные полицейские будут способствовать отводу из этой зоны курдских формирований и патрулировать предназначены территории.

Кроме того, Россия планирует перебросить в Сирию более 20 бронеавтомобилей "Тайфун-У" и "Тигр".

Накануне Россия и Турция договорились о совместном патрулировании на севере Сирии и отвода курдских формирований от границ Турции вглубь Сирии.

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