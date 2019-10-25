"Сдать нас с потрохами": Кучма высказался о "формуле Штайнмайера"

25 октября, 2019, 16:48

Второй президент Украины и представитель в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что так называемая "формула Штайнмайера" не является формулой мира

Об этом сообщает Укринформ.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политически так - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами" , так сказать", - отметил Кучма.

По словам Кучмы, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, восстановление украинской границы - это полный абсурд. Поскольку при нынешних условиях туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Не может быть речи и об особом статусе ОРДЛО, считает экс-президент, потому что это - путь к конфедерацийному устройству Украины, который для нашего государства является неприемлемым.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро ", - сказал он.

Поэтому восстановление мира на Донбассе - процесс длительный, ответственный в значительной степени зависит от позиции лидеров европейских стран, а также, от позиции Президента США Дональда Трампа.

"Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию", - отметил Кучма.