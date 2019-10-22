Отныне Богдан и его заместители должны подавать э-декларации
22 октября, 2019, 15:56
Вступил в силу закон о расширении круга субъектов декларирования
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что отныне к субъектам электронного декларирования принадлежат Руководитель Офиса Президента Украины, первый заместитель и заместитель Руководителя Офиса Президента Украины, помощники судей, а также лица, занимающие должности патронажной службы, кроме тех, которые выполняют свои обязанности на общественных началах .
Также членами семьи субъекта декларирования теперь обязательно являются его дети до достижения ими совершеннолетия независимо от того, проживают ли они вместе и наличии взаимных прав и обязанностей.
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