Отныне Богдан и его заместители должны подавать э-декларации

22 октября, 2019, 15:56

Вступил в силу закон о расширении круга субъектов декларирования

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что отныне к субъектам электронного декларирования принадлежат Руководитель Офиса Президента Украины, первый заместитель и заместитель Руководителя Офиса Президента Украины, помощники судей, а также лица, занимающие должности патронажной службы, кроме тех, которые выполняют свои обязанности на общественных началах .

Также членами семьи субъекта декларирования теперь обязательно являются его дети до достижения ими совершеннолетия независимо от того, проживают ли они вместе и наличии взаимных прав и обязанностей.