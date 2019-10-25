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Espreso.tvОбществоОчередной этап переговоров о транзите газа по территории Украины состоится 28 октября

Очередной этап переговоров о транзите газа по территории Украины состоится 28 октября

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович будет главенствовать 28 октября на трехсторонних газовых переговорах с Россией и Украиной

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

"Перед трехсторонней встречей вице-президент ЕС по вопросам энергетики Марош Шефчович проведет двусторонние переговоры с обеими сторонами, делегацией Украины во главе с министром энергетики Алексеем Оржелем и делегацией России во главе с министром энергетики Александром Новаком. Также будут присутствовать руководители "Нафтогаза" и "Газпрома", - говорится в сообщении.

Темой переговоров будет продолжение транзита газа через Украину после 31 декабря. Стороны обсудят отдельные аспекты соглашения, среди которых продолжительность будущего контракта. Россия хочет достичь договоренностей в год, в течение которого надеется запустить "Северный поток-2", украинская сторона настаивает на длительном контракте.

Предварительное соглашение было заключено сразу на 10 лет.

  • Газпрому придется прокачать через Украину в Европу не менее 50 млрд кубометров газа даже после окончания действующего контракта между Украиной и Россией о транзите газа в 2020 году.

 

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