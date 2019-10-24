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Espreso.tvОбществоГазпром будет вынужден поставлять газ транзитом через Украину в 2020 году - Нацбанк

Газпром будет вынужден поставлять газ транзитом через Украину в 2020 году - Нацбанк

Газпрому придется прокачать через Украину в Европу не менее 50 млрд кубометров газа даже после окончания действующего контракта между Украиной и Россией о транзите газа в 2020 году

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга, передает Еспресо.TV

В НБУ предполагают, что Россия может прекратить транзит своего газа в Европу через Украину, однако там считают, что такое прекращение будет временным.

"Действительно может быть сценарий, что в течение какого-то промежутка в 2020 году Россия может прекратить транзит своего газа через территорию Украины ... Мы исходим из того, какие сейчас есть контрактные обязательства у Газпрома, объемы в хранилищах газа и когда новые (обходные - ред .) газопроводы будут введены в действие. Учитывая все эти факторы, для того, чтобы выполнить свои обязательства, Газпрому придется прокачать через Украину не менее 50 млрд кубометров газа ", - отметил Сологуб.

 

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