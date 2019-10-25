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Espreso.tvОбществоНацбанк отозвал лицензию у Укрсоцбанка

Нацбанк отозвал лицензию у Укрсоцбанка


фото: finclub
Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у "Укрсоцбанка", поскольку последний присоединили "Альфа банку"

Соответствующее решение Нацбанк принял 24 октября, сообщает пресс-служба НБУ.

"Принятое решение связано с завершением реорганизации АО "Укрсоцбанк" путем присоединения к АО "Альфа-Банк" по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение означает завершение процедуры объединения "Укрсоцбанка" и "Альфа банка". Соответственно, "Укрсоцбанк" прекратил свое существование в Украине, а его клиентов перевели в "Альфа банк".

 

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