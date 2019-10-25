Нацбанк отозвал лицензию у Укрсоцбанка
25 октября, 2019, 14:33
Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию у "Укрсоцбанка", поскольку последний присоединили "Альфа банку"
Соответствующее решение Нацбанк принял 24 октября, сообщает пресс-служба НБУ.
"Принятое решение связано с завершением реорганизации АО "Укрсоцбанк" путем присоединения к АО "Альфа-Банк" по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение означает завершение процедуры объединения "Укрсоцбанка" и "Альфа банка". Соответственно, "Укрсоцбанк" прекратил свое существование в Украине, а его клиентов перевели в "Альфа банк".
- Напомним, 17 сентября Национальный банк Украины предоставил разрешение Альфа-Банку и Укрсоцбанку на реорганизацию путем присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре.
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