НБУ разрешил слияние Укрсоцбанка и Альфа-Банка
17 сентября, 2019, 13:38
Национальный банк Украины предоставил разрешение Альфа-Банка и Укрсоцбанка на реорганизацию путем присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альфа-Банка.
В результате реорганизации Укрсоцбанк передаст по передаточному акту все свое имущество, права и обязанности правопреемнику - Альфа-Банку - и прекратит свое существование как юридическое лицо.
По передаточному акту Укрсоцбанк передаст также имущество и средства, на которые наложено обременение и ограничение на распоряжение с сохранением таких обременений и ограничений на распоряжение.
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