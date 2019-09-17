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Espreso.tvОбществоНБУ разрешил слияние Укрсоцбанка и Альфа-Банка

НБУ разрешил слияние Укрсоцбанка и Альфа-Банка

Национальный банк Украины предоставил разрешение Альфа-Банка и Укрсоцбанка на реорганизацию путем присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Альфа-Банка.

В результате реорганизации Укрсоцбанк передаст по передаточному акту все свое имущество, права и обязанности правопреемнику - Альфа-Банку - и прекратит свое существование как юридическое лицо.

По передаточному акту Укрсоцбанк передаст также имущество и средства, на которые наложено обременение и ограничение на распоряжение с сохранением таких обременений и ограничений на распоряжение.

 
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